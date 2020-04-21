'İbre' ile aramada 15 kilo eroin ele geçirildi

'Ablam ve ben'

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<br>VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma, arazide 15 kilogram eroin ele geçirdi. <br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaldıran ilçesine bağlı Aşağıgülderen Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Arazide, uyuşturucu arama köpeği 'İbre' ile yapılan aramada 15 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-21 16:40:08<br>

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