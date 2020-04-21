Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarme tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Çatak ilçesi kırsalında, 'Kapan-Şehit J.Uzm.Çvş Özgür IŞIK' adıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 lav silahı, 1 antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-21 18:08:31<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-