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Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

DHA

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarme tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Çatak ilçesi kırsalında, 'Kapan-Şehit J.Uzm.Çvş Özgür IŞIK' adıyla operasyon  düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 lav silahı, 1 antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-21 18:08:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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