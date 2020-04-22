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Boş kalan Akdamar Adası’nda huzur veren görüntü Korona virüsü nedeniyle ziyaretçi alınmayan Akdamar Adası’ndaki semazen gösterisi görenleri mest ediyor

İHA

Boş kalan Akdamar Adası’nda huzur veren görüntü Korona virüsü nedeniyle ziyaretçi alınmayan Akdamar Adası’ndaki semazen gösterisi görenleri mest ediyor

Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve korona virüsü salgını nedeniyle sessizliğe bürünen Akdamar Adası’ndaki semazen gösterisi izleyenleri mest ediyor.
Van Gölü’ndeki adaların en gözdesi olan ve içerisindeki kiliseyle aynı ismi taşıyan Akdamar Adası, tarihinin en boş günlerini geçiriyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, korona virüsü tedbirleri kapsamında yasak uygulanmasıyla tamamen sessizliğe büründü. Şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapan ada, sessiz haliyle fotoğrafçıların da büyük ilgisini çekiyor.

Akdamar Adası çiçek açtı
Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları da çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla pembe ve beyaza bürünen ada, kuş sesiyle adeta mest ediyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan karla doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayinin bu sene yapılıp yapılmayacağı da daha kesinleşmedi.

Semazen gösterisi drone ile görüntülendi
Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, her sene olduğu gibi bu yıl da fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor. Özel izinle adaya giden Van Sinema ve Fotoğraf Derneğinden fotoğraf sanatçısı Burak Demir ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü öğrencisi ve rektörlükte personel olan Bülent Menteşe’in objektifine yansıyan görüntüler ise izleyenlere huzur veriyor. Adanın en yüksek noktasında semazen gösterisinin drone ile görüntülenirken doyumsuz bir manzara oluştu. Semazen, tarihi kilise, Van Gölü’nün turkuazı ve karşısında bulunan Artos Dağı’nın karlı manzarası, korona virüsü nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde insanın içini açıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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