Van'da, 39 kilo eroini 'İbre' buldu

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'İbre'nin de kullanıldığı operasyonda, 39 kilo eroin ele geçirdi. <br>Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Çaldıran'a bağlı Aşağıgülderen Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Arazide, narkotik köpek 'İbre' de kullanılarak, yapılan aramada 39 kilo eroin bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, soruşturma başlatıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-22 09:57:35<br>

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