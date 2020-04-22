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Van’da trafik kazası; 1 yaralı

İHA

Van merkez Tuşba ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez Tuşba ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Beyüzümü Mahallesinde meydana geldi. 2 otomobilin çarptığı ve 1 kişinin sıkıştığı ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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