Van’da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, uygun fiyatla fırıncıların fedakarlık yaptığını belirterek, 360 gramlık Ramazan pidesinin 2,50 TL’ye satılacağını söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve VAN ESOB Genel Sekreteri Süleyman Uman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ramazan pidesi fiyatının gündeme geldiğini söyleyen Berge, 360 gram pidenin 2,50 TL’ye satılacağını kaydetti. Berge, “Ramazan pidesinin fiyatının belirlenmesi konusunda fırıncı esnafımız fedakarlık yapmıştır. Maliyetin yüksek olduğu böyle bir dönemde kârdan ziyade uygun fiyat ile halkımıza hizmet anlayışını ortaya koymuştur. Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olduğu bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı bu zor günlerde esnaf ve sanatkarımız da gelenek, görenek ve kültürüne yakışan bu sosyal dayanışmayı sergilemiştir. Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla korona virüs salgını devam ettiği sürece de esnaf ve sanatkarımız devletimiz ve milletimiz için elinden gelen özveriyi göstermeye devam edecektir. Salgının başladığı günden buyana esnaf ve sanatkarımız ve halkımıza gösterdiği ilgi nedeniyle Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e camiamız adında teşekkür ediyorum. Milletimiz için sosyal devlet ilkesi gereğini yerine getiren valimizi kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.