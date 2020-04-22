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Van’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Van Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve merkez ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Müdür Hasan Tevke tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.

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