– Van’ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, okul müdürleri ve öğretmenlerin dışında kimsenin katılmadığı çelenk sunma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi. Özalp’te her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, bu yıl korona viris salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında bu yıl sadece kaymakamlık binasının önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Cüneyt Arvas, ilçede bulunan okul müdürleri ve öğretmenler dışında kimse katılmadı.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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