Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan korona tedavisi gören hastalara moral ziyareti

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında korona virüsü tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında incelemelerde bulunarak, korona virüsü servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastaların sağlık durumları hakkında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Bilgili’den bilgi alan Müdür Doç. Dr. Sünnetçioğlu, daha sonra hastalarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde de bulunan Sünnetçioğlu, “Gerek sağlık çalışanlarımızı gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon verdik. Bu anlamda vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Salgını atlatmış değiliz. Biz sizin için burada kalıyoruz. Sizde bizim için lütfen evde kalın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.