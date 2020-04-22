Van’da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda lav silahıyla birlikte mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Çatak ilçesinin kırsal bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik 'Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 adet lav silahı, 8 antitank roketatar mühimmatı, 6 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 antipersonel mayını, 14 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.