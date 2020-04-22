Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları, evlerinin bahçesinde kıyıldı

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı. <br>Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle düğünleri iptal edilen Fehmi Tuna ile Melike Altun'un, nikahı bugün Erciş Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi memuru tarafından kıyıldı. Evlerinin bahçesinde 2 şahit eşliğinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yakınları da katılamadı. Hayatlarındaki en önemli anlardan birini yaşadıklarını ve bu anlarında sevdiklerini davet edemediklerini belirten çift, alınan bu kararların toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.<br>Fehmi Tuna, "Sevdiklerimiz olmadan bir nikah kıymış olsak da, alınan tedbirleri doğru buluyorum. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlarda evimize kadar gelerek bizlere yardımcı oldular. Bizlere bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-04-22 16:47:04<br>

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