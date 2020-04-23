Erciş’te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erciş ilçesi Hayderbey Mahallesi’nde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği Resif'in de katıldığı operasyonda, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı.

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