Van YYÜ'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 141 bin 130 lira bağış

<br>VAN, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senato üyeleri tarafından 141 bin 130 liralık bağış yapıldı. <br>Van YYÜ Senatosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 141 bin 130 lira bağışta bulunarak, katıldı. Erdoğan'ın kampanyayı duyurmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 1 aylık maaşını bağışlamış ve tüm üniversite personelini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya çağırmıştı. Van YYÜ Senatosu da kampanyaya katılarak, 141 bin 130 lira bağışta bulundu.<br>Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van´da kampanyaya destek amaçlı kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 'VanBurada' adıyla platform kurulduğunu belirterek, "Birçok kişi milli dayanışma kampanyasına bağışta bulunmaya devam ediyor. Van YYÜ Senato üyeleri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek başlattığı `Milli Dayanışma Kampanyası´na 141 bin 130 lira bağışlayarak katıldılar" dedi.<br>Bu süreçte birlik ve dayanışma ruhu ile hareket etme sorumluluğunun çok önemli olduğunu da söyleyen Rektör Şevli, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın ifade ettiği gibi nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Sevinçte, acıda, hüzünde, mutlulukta 82 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz" diye konuştu. <br>Van YYÜ Senatosu´ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ülkemizde yaşayan herkes gibi biz de destek vermek istedik. Senato olarak topladığımız parayı kampanya banka hesabına yatırdık. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek inşallah bu salgın sürecini de hep birlikte atlatacağız" denildi.DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-04-23 10:14:35<br>

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