'Resif'le aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Erciş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Erciş ilçesi Hayderbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Resif' ile yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücü, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-23 10:32:25<br>

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