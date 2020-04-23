Umman'dan getirilen 250 Türk, Van'da 2 yurda yerleştirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)UMMAN'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için 2 yurda yerleştirildi. <br>Umman'dan uçakla Van'a getirilen çoğunluğu üniversite öğrencisi 250 Türk vatandaşını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri tarafından kontolden geçirilen 250 kişi, büyükşehir belediyesine ait halk otübüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah ve İmam Şafi Öğrenci Yurtları'na götürüldü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç , Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personeli tarafından karşılanan vatandaşlar, 2 yurda yerleştirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.<br>Vatandaşlar, yetkililere teşekkür ederek, "Burada bizi çok iyi karşıladılar. Bizim gelmemize velise olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Van'daki yurtta 14 gün karantina altında tutulacağız. Yolculuk çok iyi geçti. Van'da çok iyi karşılandık. Ramazan bayramını ailelerimizle geçireceğimiz için çok mutluyuz" dediler.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-23 10:33:48<br>

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