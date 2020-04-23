Başkan Akman, 23 Nisan’ı Eşme kardeşlerle kutladı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan Hatice Selin Eşme ve Serhan Salim Eşme kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı onlarla birlikte kutladı.

Tuşba Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Kuruluşu’nun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez evlerinde kutlayacak olan çocukları unutmadı. Tuşba Belediyesi, her yıl sınıflarını süslediği çocukların bu sene de odalarını süsleyerek aynı heyecanı ve coşkuyu yaşamaları için Türk bayrağı, süsleme kağıdı, satranç takımı, kolonya, maske, balon ve boyama kağıdının içerisinde olduğu hediye paketleri dağıttı. Belediye ekiplerinin, Bardakçı Mahallesi’nde odalarını süslemeleri için hediye paketleri verdiği 5. sınıf öğrencisi Hatice Selin Eşme ile 3. sınıf öğrencisi olan kardeşi Serhan Salim Eşme, odalarını süsledikten sonra Belediye Başkanı Salih Akman’ın kendilerini ziyaret etmelerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendileri ile kutlamalarını istediler.

Bunu üzerine 23 Nisan günü Bardakçı Mahallesi’ne giden Başkan Akman, Eşme kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette Eşme kardeşler, Başkan Akman’a yazdıkları şiirleri okudular. Eşme kardeşlerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup, bayramlarını kutlayan Başkan Akman, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük katılımlarla kutladıklarını belirterek, “Hiçbir ülkede çocuklara armağan edilen bir bayram yoktur. Sadece bu Türkiye’de kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl yaşanan korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde kutluyoruz. Sizler Tuşba ilçesinde yaşadığınız için belediye başkanı olarak bu mutlu gününüzde sizleri yalnız bırakmak istemedim. Bayramı sizlerle kutlamaya geldim. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Eşme kardeşlerin sevinçlerine ortak olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

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