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Bahçesaraylı öğrenciye çifte sürpriz

İHA

Bahçesaraylı öğrenciye çifte sürpriz

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 23 Nisan günü dünyaya gelen öğrenci için doğum günü pastası kesilerek hem doğum günü hem de bayramı kutlandı.
Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz, 23 Nisan 2008 günü dünyaya gelen 6. sınıf öğrencisi Ozan Tutuk için bir sürpriz hazırladı. Müdür İzsiz, Tutuk’uyu Kaşıkcılar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek kendisine sürpriz doğum günün pastası ile doğum günü hediyesi vererek bayramını kutladı.
İlçedeki öğretmenler de 20 mahalledeki yetim ve öksüz çocukları unutmayarak değişik hediyelerle onları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise ilçedeki yetim ve öksüz öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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