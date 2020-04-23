Başkan Berge: “Yüreğimiz 23 Nisan sevgisi ile dolu”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Yüreğimiz adeta 23 Nisan sevgisi ile doludur” dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “23 Nisan 1920’de milletimizin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış ve egemenliğimiz ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasına karar vermiştir. Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan coşkusunu yaşıyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl kutlamalarda bulunamayacağız, ancak yüreğimiz 23 Nisan sevgisi ile doludur. Atatürk’ün dediği gibi ‘Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.’ Bin yıllar öncesinden gelen devlet geleneğimizden kaynaklı olarak milletimiz ile olan birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Bu toprakları kanlarıyla sulayan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Nereden geldiğimizin ve bu vatan topraklarını nasıl yaşanılabilir kıldığımızın farkındayız. Ecdadımıza ve şehitlerimize minnettarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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