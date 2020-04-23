Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır aranan örgüt üyesi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbarat doğrultusunda 8 yıldır terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, ismi açıklanmayan örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-23 15:25:09<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.