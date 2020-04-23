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23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum günü pastası 

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesi Çakırbey mahallesinde yaşayan Yücel Doğan´ın doğum günü, ilçe kaymakamlığı tarafından doğum günü pastası, Türk Bayrağı ve oyuncaklarla evine sürpriz yapılarak kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve 9'uncu yaşına giren Yücel Doğan'a Erciş Kaymakamlığı tarafından unutamayacağı bir sürpriz yaşatıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu´nun talimatıyla mahalleye giden ekipler, Çakırbey İlkokulu 2´nci sınıf öğrencisi Yücel'e doğum günü nedeniyle yaş pasta, bayrak, kitap ve top hediye etti. Yücel...

23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum günü pastası 

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesi Çakırbey mahallesinde yaşayan Yücel Doğan´ın doğum günü, ilçe kaymakamlığı tarafından doğum günü pastası, Türk Bayrağı ve oyuncaklarla evine sürpriz yapılarak kutlandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve 9'uncu yaşına giren Yücel Doğan'a Erciş Kaymakamlığı tarafından unutamayacağı bir sürpriz yaşatıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu´nun talimatıyla mahalleye giden ekipler, Çakırbey İlkokulu 2´nci sınıf öğrencisi Yücel'e doğum günü nedeniyle yaş pasta, bayrak, kitap ve top hediye etti. Yücel ve ailesi büyük bir mutluluk yaşarken, Mehmetbeyoğlu, Türk milletinin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa yansıtmak istediklerini söyledi. Mehmetbeyoğlu, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı evinde geçirmek zorunda kalan 23 Nisan doğumlu kıymetli yavrumuzun doğum gününü kutlayarak sevincini paylaşmak istedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-04-23 15:42:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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