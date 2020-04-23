Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğünde Kur'an kursu öğreticiliği yapan Emine Yılmaz, sokak hayvanlarına evde fazla kalan yemekleri vererek iyilik harekatı başlattı.

Emine Yılmaz’a özellikle eşi ve çocuklarından sonra Van'daki öğrencilerinden de destek geldi. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığının "Yazım'da kardeşlik var" projesinden Çanakkale ve Tekirdağ'da bulunan öğrencilerinin de katıldığı "Sokak Hayvanları İçin Şimdi İyilik Zamanı" harekatına dönüştü.

Konu ile ilgili konuşan Emine Yılmaz, "Temelinde merhamet, her hususta başkasını da düşünme mesuliyetini bizlere yükleyen bir dinin bireyleri, ecdadımızın hayvanları her zaman koruyup gözetlediklerini unutmayan torunları olarak başlattığımız bir harekatı, çok şükür ki amacımıza ulaşıyoruz" dedi.

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