Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Bahçerasay karayoluna dün akşam çığ düştü. Kar kütlesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.<br>VanBahçesaray karayolunda şubat ayındaki çığ faciasında 42 kişi yaşamını yitirmişti.<br>VanBahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmaları 32'nci günde de devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında yolun 34'üncü kilometresine çığ düştü. Tepelerden kopan kar kütlesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.<br>42 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ<br>Van-Bahçesaray karayolunda 45 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 42 kişi yaşamını yitirmişti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-23 16:06:55<br>
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