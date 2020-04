Kaymakam Can’dan 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuğa sürpriz

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü ve bayramını kutladı.

Kaymakam Adem Can, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ile 10 yaşındaki 3. Sınıf öğrencisi Ruken Koç’u evinde ziyaret etti. Burada minik Ruken için pasta kesilerek doğum günü kutlanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanarak çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaretten konuşan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirterek, “Bugün Ruken kızımızın doğum günü. İki bayramı bir arada kutluyoruz. Bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizlere Türk bayrağı hediye etmelerinden ve hassas davranışlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ruken kızımıza nice güzel mutlu yıllar diliyorum” dedi

Ruken Koç ise 23 Nisan’da dünyaya geldiğini belirterek, “Bu yıl doğum günümü kutlamayı düşünmüyordum. Korona virüsten dolayı okullar da kapalıydı. Bayramı da kutlayamadım. Kaymakam amca evimize gelerek bana pasta getirdi ve doğum günümü hep birlikte kutladık. Çok mutlu oldum” dedi.

Minik Ruken ve kardeşleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kaymakam Can ve beraberindekileri uğruladı.

