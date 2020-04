Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokak sokak dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefi Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, süslenen araçlarla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi. 23 Nisan’a özel süslenen araç konvoyu ile birlikte mahalle aralarında dolaşarak ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında İstiklal Marşı okuyan çocukların bayramını megafonla kutlayan Kaymakam Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, onlara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Adem Can, korona virüs salgınından dolayı bu sene TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı buruk kutladıklarını belirterek, “Biz 100. yılda çocuklarımızın bayramını evlerinde ve sokaklarında kutlayarak heyecanlarına ortak olmak istiyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha da güzel ortamlarda coşkulu bir şekilde hem bayramlarımızı hem de meclisimizin yıldönümünü kutlamayı ümit ediyorum” dedi.

