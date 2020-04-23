İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı

İHA

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi üyeleri, korona virüs salgın süresinde stokları azalan Kızılaya kan bağışında bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi üyeleri, korona virüs salgın süresinde stokları azalan Kızılaya kan bağışında bulundu.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkan vatandaş sayısının azalmasından kaynaklı Kızılaya yapılan kan bağış sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bağışların azalması nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek veren İlim Yayma Cemiyeti Van Şube ise “Evde Kal, 15 Dakika Mola” sloganı çerçevesinde kan bağışında bulundu. Konuya ilişkin konuşan İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Av. Zahir Soğanda, herkesin kan bağış kampanyasına destek vermesi gerektiğini belirtti. Soğanda, “Dünyanın ve ülkemizin korona virüsle mücadele ettiği bugünlerde Kızılayın kan stoklarının az da olsa azaldığı söz konusudur. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın çağrısı üzerine İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi olarak bir kampanya başlattık. Cemiyet olarak Türkiye çapında bu kampanyaya katkı sunmak istedik. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye ve diğer kurallara uymak koşuluyla kan bağışında bulunduk” dedi.

“Bu duyarlılığı diğer vatandaşlardan da bekliyoruz”
Kızılay olarak Ramazan ayında iftar sonrası kan bağışı almaya devam edeceklerini dile getiren Van Kan Bağışı Merkez Müdürü Sinan Karakuş ise “Merkez olarak Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Caddemizde iki araçla hizmet vereceğiz. Bugün İlim Yayma Cemiyeti kan bağışında bulundu. Bu duyarlılığı diğer vatandaşlardan da bekliyoruz. Bu sürede evde kalalım. Ancak işiniz var ve dışarı çıktınız, 15 dakikanızı bize ayırın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş Belediyesinden çocuklara bayrak
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden çocuklara bayrak
Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan ...
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım
Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü ...
Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak ...
Kaymakam Can’dan 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuğa sürpriz
YEREL HABERLER Kaymakam Can’dan 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuğa ...
Lösemi hastası Furkan'a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Lösemi hastası Furkan'a sürpriz ziyaret
(Görüntülü) 23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum günü pastası
YEREL HABERLER (Görüntülü) 23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum ...
(Görüntülü) Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aranan terör örgütü üyesi Van'da ...
(Görüntülü) Bahçesaray karayoluna çığ düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bahçesaray karayoluna çığ düştü
Çatak’ta 23 Nisan’da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Çatak’ta 23 Nisan’da doğan öğrenciye doğum günü ...
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü
Başkan Ensari’den ’23 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den ’23 Nisan’ mesajı
Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek
Başkale’de çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Başkale’de çocuklara 23 Nisan sürprizi
İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimleri ...
23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum günü pastası 
YEREL HABERLER 23 Nisan doğumlu Yücel'e sürpriz doğum günü pastası 
Van´ın tarım ve hayvancılık sorunları telekonferansla konuşuldu
YEREL HABERLER Van´ın tarım ve hayvancılık sorunları telekonferansla ...
Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı
YEREL HABERLER Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı
Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
Başkan Şeylan'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Şeylan'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi
TEGV'de 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER TEGV'de 23 Nisan coşkusu
Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği
YEREL HABERLER Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X