Karantinadakiler İstiklal Marşı'nı okudu

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da tedbir amaçlı karantina altinda tutulanlar bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüsü salgını nedeniyle ülkemize Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya, Irak, Dubai, Moldova ve Kırgızistan'dan getirilen Türk vatandaşlar, kaldıkları yurtta bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Yurdunda akşam saatlerinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden misafirler, görevli personeller tarafından misafirler uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.