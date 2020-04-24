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Tuşba’da İstiklal Marşı coşkusu Tuşbalılar, İstiklal Marşı’nı balkon ve camlarda okudular

İHA

Van'ın Tuşba ilçesi sakinleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular.

Tuşba’da İstiklal Marşı coşkusu Tuşbalılar, İstiklal Marşı’nı balkon ve camlarda okudular

Van’ın Tuşba ilçesi sakinleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için saat 21.00’de balkon ve camlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudular.
Tuşba Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenlediği alternatif bir programla kutladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkili olan korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı dışarıya çıkamayan çocukları için Kalecik TOKİ’de düzenlenen mini kutlama programına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Etkili olan yağışlı ve soğuk havaya rağmen ellerine aldıkları Türk bayrakları ile saatler öncesinden balkonlara çıkan TOKİ sakinleri, saat 21.00’i gösterdiğinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular.
Bazı çocuklar tarafından şiirlerin de okunduğu programa daha sonra dahil olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, balkon ve camlarından İstiklal Marşı’nı okuyan mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin Ramazan’ı Şeriflerini de tebrik eden Vali Bilmez, kurallara uymalarını, kendileri ve sevdikleri için evde kalmalarını istedi. Çocukların tekrar parklarda ve bahçelerde oynayacakları günleri özlemle beklediklerini de dile getiren Vali Bilmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a ve ekibine de böyle bir organizasyonu tertipledikleri için teşekkür etti.
Balkon ve camlara çıkan TOKİ sakinlerine seslenen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bağımsızlığını ve milli irade hakimiyetini dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu söyledi. O tarihten bugüne kadar her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez yaşanan korona virüs salgınından dolayı alışagelmişliğin dışında içerde kutlandığını vurgulayan Başkan Akman, “Sizin bu mutlu gününüzde yalnız bırakmamak adına valimiz, rektörümüz, belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile sosyal mesafeyi korumak adına sokağınıza kadar gelerek mutluluğunuza ortak olmak istedik” dedi.
Bugünün aynı zamanda Ramazan ayının başlangıcı olduğunu da kaydeden Başkan Akman, “Siz değerli Kalecik TOKİ sakinlerinden bir isteğim var. Lütfen gecesini gündüzüne katarak bizim için çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığından kurtulmuş olarak Ramazan Bayramı’nda buluşmak umuduyla hepinizi sevgi saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
Beraberinde bulunanlarla birlikte caddede yürüyerek balkon ve camlara çıkan çocukların bayramını, büyüklerinin ise Ramazan’ı şeriflerini tebrik eden Başkan Akman, balkon ve camlarda kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara da satranç takımı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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