Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Van ve ilçelerde vatandaşlara ücretsiz dağıtımı devam eden ceviz, badem ve çam fidanları ile yaklaşık 100 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Van ve ilçelerde vatandaşlara ücretsiz dağıtımı devam eden ceviz, badem ve çam fidanları ile yaklaşık 100 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Van Gölü Havzası’nda ceviz ve badem gibi sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek, doğal florayı canlandırmak, bu havzada yetişen çeşitleri korumak ve bölgeye fidan temininde yardımcı olmak adına Bakanlık nezdinde çevre komisyon üyesi olarak çalışmaları bulunduğunu söyledi. Arvas, “Daha önce Tarım ve Orman Bakanımıza kent ormanı ve ağaçlandırma ile ilgili projelerimizi sunmuştuk. Orman varlığı haritasına göre en az ormana sahip olan illerden bir tanesi de Van’dır. Orman alanlarını çoğaltmak ve ağaç dikmeyi teşvik etmek amacıyla bu konuların takipçisi ve destekçisi olacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağında yetişen, sert kabuklu meyvelerin en önemlileri arasında badem ve ceviz ilk sıralarda yer almaktadır. Besin değeri yüksek ve ekonomik olarak yetiştirilen ceviz ve badem ile amacımız ilimiz kırsal alanlarını kalkındırmak ve vatandaşlarımızın gelirine katkı sağlamaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğümüzün özel ihtimam gösterdiği bu projede, özellikle gelir getirici olan ceviz ve badem türü, bölgemiz toprak türüne, iklim şartlarına ve doğaya uygun olarak yaygınlaştırılacaktır. Bölgemiz ve ülkemizin geleceğini tehdit eden tabii kaynaklardaki hızlı kayıplar, acilen tedbir alınmazsa telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızda bu tehlikenin farkında olarak, ülkemizin tabii kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaparak, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir ülke gayesi ile büyük bir gayret ortaya koymaktadır. Bu anlayışla çeşitli stratejik hedefler belirlenerek, eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak amacıyla Kasım 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımızca başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği ile 14 milyon fidan ülkemiz genelinde sahiplenilmiş ve toprakla buluşturulmuştu. Bu proje Van’da da büyük oranda sahiplenilmiş 77 bin 243 fidan toprağa dikilmişti. Yeni yılda da aynı seferberlik hız kesmeden devam etmektedir. İnşallah hep birlikte ilimizi yeşillendirip, Van Gölü’nün mavisi ile bütünleştireceğiz. Van Gölü Havzası’nda ve ülkemizdeki orman varlığını geliştirmek ve genişletmek için yürütülen çalışmalar sadece ağaçlandırma amaçlı değil, aynı zamanda kırsal kesimin gelir seviyesinin yükseltmek ve hayat kalitesini arttırmayı da hedeflemektedir. Vatandaşlarımızca yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında, ekolojisine uygun olan alanlarda badem ağacının tercih edilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için yeni istihdam imkanları oluşturacaktır. Ülkemizde bugüne kadar kurum olarak yaptığımız ağaçlandırmalara ilave olarak, gerçek ve tüzel şahısların yapacağı ağaçlandırma çalışmaları da Bakanlıkça desteklenmektedir. Özel ağaçlandırmalarda, başta badem ve ceviz olmak üzere yapılan çalışmalara önemli destekler verilmektedir. Van ilimiz genelinde ağaçlandırma faaliyetlerimizi destekleyen başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Elazığ Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve gayretleri nedeniyle Van Orman İşletme Müdürümüz Mehmet Kandilli ile ve kurum personeline Van halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu
YEREL HABERLER Vanlı minik Ferdi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ...
Tuşba’da İstiklal Marşı coşkusu Tuşbalılar, İstiklal Marşı’nı balkon ve camlarda okudular
YEREL HABERLER Tuşba’da İstiklal Marşı coşkusu Tuşbalılar, İstiklal ...
Başkan Aslan’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Ramazan ayı mesajı
Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli hizmetinden yararlanıyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar bakkal ve marketlerin kısa süreli ...
Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanlar için seferber oldular
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanlar için ...
Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret ...
(Görüntülü) Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van Kedi Villası'nda koronavirüs ...
Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER Van Kedi Villası'nda koronavirüs önlemleri
(Görüntülü) Ercişliler balkonlarda 23 Nisan'ı coşku ile kutladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ercişliler balkonlarda 23 Nisan'ı coşku ...
(Görüntülü) Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu
Karantinadakiler İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Karantinadakiler İstiklal Marşı'nı okudu
Başsavcı Dönmez, babası izolasyonda olan çocuğa cübbesini giydirdi
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez, babası izolasyonda olan çocuğa ...
Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu
YEREL HABERLER Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu
Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Vanlılar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu
Van Valiliğinden ‘112 Acil Komuta Merkezi’ açıklaması
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘112 Acil Komuta Merkezi’ açıklaması
Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe ...
Başkan Sabırlı'dan Ramazan-ı Şerif mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan Ramazan-ı Şerif mesajı
İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı
YEREL HABERLER İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesinden kan bağışı
Erciş Belediyesinden çocuklara bayrak
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden çocuklara bayrak
Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ı gönüllülerinden çocuklara 23 Nisan ...
Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı
Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kontrollü ulaşım
Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Çatak'ta ortaokul öğrencisi Ayşegül'e doğum günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X