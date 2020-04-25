Van'da yol kapatıp, polise saldıran 5 kişi, tutuklandı

<br>VAN, (DHA)VAN'da yol kapatıp, arak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldıran 5 kişi, tutuklandı.<br>İl Em8niyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 20 Nisan günü yolu kapatıp, gelen polis ekiplerine molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 el yapımı patlayıcı, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 dinamit fitili ele geçirildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <br>İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Karpuzalan Mahallesi´ndeki arazide yaptıkları aramada ise 1 Kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 2 şarjör ve 122 mermi ele geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-25 10:15:43<br>

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