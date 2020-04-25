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Kaymakam Can’dan gazi Akis’a ziyaret

İHA

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden gazi Alihan Akis'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Can’dan gazi Akis’a ziyaret

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden gazi Alihan Akis’i evinde ziyaret etti.
Kaymakam Adem Can, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ve Çaldıran Şehit ve Gazi Aileleri, Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gazileri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor. 1992 yılında vatani görevi sırasında Tokat’ta hain terör saldırısında gazilik unvanını alan 10 çocuk babası Alihan Akis’le bir araya gelen Kaymakam Can, “Devletimiz her zaman ve her koşulda şehit yakını ve gazilerimizin yanındadır. Dünyada başlayan pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından devlet olarak bizler gazimizi ziyaret ettik, sorun ve taleplerini dinledik. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor süreçte devletimiz her zaman vatandaşının yanında yer aldı, almaya da devam edecektir. Bu zor ve sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız. Bu zor süreçte şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi evlerinin bahçelerinde ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” dedi.
Gazi Alihan Akis ise bu sıkıntılı ve zor süreçte kendisini ziyaret eden kaymakam ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Çok mutlu oldum. Devletimiz bugün olduğu gibi yarınlarda da bizim yanımızdadır. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.
Alihan Akis’in çocukları tarafından Kaymakam Can’a Atatürk tablosu verildi.

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