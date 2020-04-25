Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid19) testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid19) testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesine giriş çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor” denildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.