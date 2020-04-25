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Van'da bir mahalle karantina altına alındı

DHA

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.  Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesi'ne giriş- çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI 2020-04-25 13:43:08

Van'da bir mahalle karantina altına alındı

<br>Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. <br>Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesi'ne giriş- çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI<br>2020-04-25 13:43:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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