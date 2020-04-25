Van'da bir mahalle karantina altına alındı

<br>Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. <br>Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesi'ne giriş- çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI<br>2020-04-25 13:43:08<br>
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