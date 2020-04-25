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Çaldıran’da 600 aileye sıcak yemek

İHA

Çaldıran’da 600 aileye sıcak yemek

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı ile Çaldıran Belediyesi tarafından günde 600 kişiye sıcak yemek dağıtımına başlandı.
Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Çaldıran Belediyesi tarafından Ramazanın ikinci gününde ilçeye bağlı merkez ve yaklaşık 100’e yakın kırsal mahallede ikamet eden kimsesiz ve yardıma muhtaç aileye günde üç çeşit yemek dağıtımına başlandı. Çaldıran Kaymakamlığının 300, Çaldıran Belediyesi’nin de 300 aileye sıcak aş verilmesiyle toplamda ilçede günde 600 muhtaç aile iftar sofrasında sıcak yemekle buluşacak. Her gün değişik çeşitlerden oluşacak olan 600 kişilik yemeğin SYDV Aşevi bünyesinde pişirilmesinin ardından görevli kişiler tarafından mahalle mahalle dolaşılarak tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleşecek.
Devletin her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Çaldıran Kaymakamı Adem Can, “Çaldıran Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ile Belediye Başkanlığımız olarak aldığımız ortak kararla ilçemizde 300 Kaymakamlığımızca olmak üzere toplamında 600 aileye her gün sıcak yemek dağıtma kararı aldık ve bugün itibari her gün değişik üç çeşit sıcak yemeği ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşımıza ulaştıracağız. İlçemizde 100'e yakın kırsal mahallemiz bulunmakta. Burada bulunan her ihtiyaç sahibine ulaşarak iftar sofrasında sıcak yemeğini yemesi için vakfımız çalışmalarını aralıksız devam edecektir. Aynı zamanda ilçemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ihtiyaç sahibi olan ailelerimize gıda ve nakdi yardımlarda da bulunarak devletimizin şefkat elinin uzanacağı her yerde huzur ve mutluluğu yaşatacaktır. Devlet halkıyla halkta devleti ile vardır düşüncesi ile devletimiz kimsesiz muhtaç ailelerimize yardımlarını aralıksız sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir” dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise ”Bu rahmet ve bereket ayında belediyemiz ile kaymakamlığımızın ortak aldığı kararla günde 600 muhtaç ailemize sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Her gün değişik üç çeşit yemeği görevliler tarafından tespit edilen 600 ailemize iftar öncesi ulaştırılarak hak sahiplerinin iftar sofralarını süsleyecek inşallah. Bu uygulamamız tüm ramazan boyunca devam ederken gıda yardımlarımızda aralıksız devem edecektir” dedi
İftar Öncesi sıcak yemek alan vatandaşlar” Allah devletimize zeval vermesin. Kaymakamlığımız ve belediyemiz ortaklaşa bizlere iftar öncesi sıcak yemek getiriyorlar. Bu uygulama ihtiyaçlarını karşılayan halka uzanan güzel bir eldir. Çok mutlu olduk Allah yetkililerden razı olsun şeklinde” konuştular.

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