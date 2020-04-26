Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

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– Van’da korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, boş bahçe ve bölgeler ise hayvanlara kaldı.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’ndeki vatandaşlar da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalmayı tercih etti. Bir zamanlar çocukların top koşturup değişik oyunlar oynadığı boş araziler ise küçükbaş hayvanlara kaldı.

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