Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Çobanoğlu, görevine başladı

<br>VAN, (DHA) VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek işbaşı yaptı. Yaklaşık bir ay önce Covid-19 teşhisi konan Prof. Dr. Çobanoğlu tedavi sürecinde kendisine destek olan başta sağlık çalışanları olmak üzere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli´ye teşekkür etti. <br>Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan doktorlardan Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu bir aylık tedavinin ardından hastalığı yenerek iyileşti. Prof. Dr. Çobanoğlu, sağlık çalışanları ordusuna Covid-19`u yenmiş bir göğüs cerrahı olarak daha fazla güç katacağı inancıyla görevine tekrar başladığını belirterek, "Bu süreçte hem halkımıza hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi ve bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı iyileşmeme büyük katkıda bulunmuştur. Hastalığım sürecinde ilgilerini esirgemeyen ve bizzat arayarak tüm imkânların şifa bulmam için seferber edildiğini söyleyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez´e, tedavi sürecimi yakından takip ederek her aşamasında beni cesaretlendiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın Hamdullah Şevli´ye, her türlü tıbbi imkânı seferber eden hastanemiz başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sayın Ümit Haluk İliklerden´e, tanı ve tedavi sürecimi engin bilgi ve tecrübeleri ile yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali İrfan Baran´a, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selami Ekin´e, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selvi Aşker´e, Dr. Hanifi Yıldız´a, Doç. Dr. Aysel Sünnetçioğlu´na, Doç. Dr. Ahmet Arısoy´a, hasta sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemseyerek büyük bir özveri ile çalışmakta olan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi´nin tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza acil şifalar ve sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dilerim" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-27 09:38:27<br>

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