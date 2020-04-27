MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.<br>Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-04-27 10:04:16<br>
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