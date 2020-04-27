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Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

DHA

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin koronavirüs testlernin pozitif çıkması üzerine 2 sokak karantinaya alındı.  İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol...

Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı

<br>Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde yaşayan bir çiftin koronavirüs testlernin pozitif çıkması üzerine 2 sokak karantinaya alındı. <br>İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.<br>Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.<br>Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN<br>2020-04-27 11:18:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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