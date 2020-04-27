Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı(2)

<br>VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ<br>Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.<br>Bugün yapılan sağlık taramalarında 4 kişide koronavirüs teşhis edildi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarının sürdüğü mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor.<br>Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan<br>2020-04-27 14:40:05<br>
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