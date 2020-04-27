Başkan Sabırlı’dan ‘27 Nisan e-muhtıra’ açıklaması

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Türk siyasi tarihinde ilk kez bir lider darbeye karşı çıkarak tarihe gömdü. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

27 Nisan emuhtırasıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Başkan Sabırlı, askerin siyasete müdahale alışkanlıklarından biri olan 27 Nisan emuhtırasının üzerinden 13 yıl geçtiğini hatırlatarak, “27 Nisan 2007, Meclis’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından gece yarısı Genelkurmaya Başkanlığının internet sitesine yüklenen bildirinin yıldönümü. Tarihe ‘27 Nisan emuhtırası’ olarak geçti. 27 Nisan 2007 günü askeri muhtıranın hemen ardından en sert tepkiyi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kurmaylarıyla buluşarak bir cevap metni hazırladı. Metinde, ‘Bildiri, hükümete karşı tutum olarak algılanmıştır. Genelkurmay, Başbakanlığa bağlıdır. Güven ve istikrar zedeleyenler, olumsuz sonuçların sorumluluğunu yüklenecektir’ demesiyle emuhtıra daha sonra internet sitesinde kaldırıldı. Darbelerle başkanları ipe götüren zihniyet, bu sefer sert kayaya çarpmış, hiçbir zaman sivil iradenin karşısında duramayacağın ve iradenin sahibinin halk olduğunu 15 Temmuz darbesi ile halk sivil iradeye sahip çıkmış. Ülkemizin asla askeri darbelerle yönetilmeyeceğinin en güzel cevabını halkımız birlik ve beraberlik içerisinde o gece şer odaklarına vermiştir. Türk siyasi tarihinde ilk kez bir lider darbeye karşı çıkarak tarihe gömdü. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Rabbim ülkemizi her türlü darbelerden, beladan, afetlerden korusun. Rabbim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sağlıklı uzun ömürler versin. 2023 hedeflerimize, 2051 hedeflerimize, 2071 hedeflerimize güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Bu vesile ile 27 Nisan emuhtırası olmak üzere tüm darbeleri şiddetle kınıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

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