Van'da menfeze saklanan 10 kilogram esrarı 'Cesur' buldu

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, D-300 karayolundaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur sayesinde ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucuyu saklayan şüphelileri arıyor.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D-300 Karayolu'ndaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur ile yapılan aramada bulundu. Jandarma uyuşturucuyu saklayan şüplelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-04-28 08:57:06<br>
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