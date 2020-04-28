'Zeyna' ile aramada yatak odasında 102 kilo eroin ele geçirildi

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<br>Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da, İpekyolu ilçesinde bir evin yatak odasında, 4 çuval içinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. <br>Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada yatak odasında 4 çuval içerisinde 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-04-28 09:35:51<br>

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