Çaldıranlı iş adamından ihtiyaç sahiplerine 400 koli gıda desteği

Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı bir iş adamı, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere belediyeye 400 koli gıda yardımında bulundu.

İstanbul’da ikamet eden Çaldıranlı iş adamı, korona virüs salgınından dolayı evlerinden geçici süreliğine kalmak zorunda olan vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile iletişime geçerek 400 adet gıda kolisi göndereceğini söyledi. Yapılan görüşmelerin ardından Çaldıranlı iş adamı tarafından gönderilen 400 koli yardım malzemesi Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından alınarak Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edildi.

Şefik Ensari, iş adamına teşekkür ederek, “Hemşehrimiz, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde geçici süreliğine kalmak zorunda olan ve ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 400 koli yardımda bulunmak üzere bizleri aradı. Ardından gelen yardımları Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim ederek hak sahiplerine ulaşması konusunda gerekli yardımı yapacağız. İlçemizde ikamet eden ya da il dışında olan iş adamlarımızın ciddi anlamda Vefa Sosyal Destek Grubuna katkıları oldu. Hayırsever vatandaşlarımızın bu anlamda ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine kucak açmaları bizleri çok mutlu ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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