Van’da korona virüsüne yakalananların sayısı açıklandı

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Van Valiliği, korona virüsü salgınıyla ilgisi son vaka sayılarını paylaştı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van’da toplam vaka sayısının 220 olduğu belirtilerek, “Toplam taburcu olan hasta 127, toplam entübe 1 ve toplam vefat 6’dır. Karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısı ise 34 bindir” denildi.

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