Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Van’ın Erciş Ziraat Odası (EZO) Başkan Vekili Barış Çelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk Şeker) tarafından buğday, arpa, dane mısır gibi hububat ürünlerinde üreticilere ‘Sözleşmeli Üretim’ modeliyle ekim yapabileceklerine dair yaptığı duyuruyu takdirle karşıladıklarını söyledi.

EZO Başkan Vekili Çelik, Ercişli çiftçi ve üretici adına memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Türk Şeker sözleşmeli üretimle çiftçilerimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Erciş Ziraat Odası olarak üreticilerimiz adına öncelikle Türk Şeker’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Vekili Çelik, Türk Şeker’in sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere önemli avantajlar da sunduğuna dikkat çekerek, “Buğday, arpa ve dane mısır ekecek çiftçilerimiz, Türk Şeker ile sözleşme imzalamaları halinde şirket tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen taban fiyatından en az yüzde 2 ilave fiyat garantisi verecektir. Ayrıca, mayıs ayında avans verileceği ve ürün tesliminden itibaren 5 gün içerisinde çiftçilerimizin hesabına paralarının yatırılacak olması, üreticilerimiz için büyük avantajlardır. Sözleşme yapan tüm çiftçilerimizin ürünü kota şartı aranmaksızın alınacak olması da diğer bir önemli avantaj olmuştur. Haliyle bizler de çiftçilerimiz adına bu uygulamadan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözleşme yapmak isteyen üreticilerin en kısa zamanda Erciş Şeker Fabrikasına müracaat etmeleri gerektiğinin önemine değinen Çelik, bu konuda Erciş Ziraat Odasına kayıtlı üreticilere mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.

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