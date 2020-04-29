Van'da kırmızı reçeteyle satılan 1000 hap ele geçirildi

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

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<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, kargo merkezine yapılan operasyonda, kırmızı reçeteyle satılan bin adet sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo merkezine operasyon düzenledi.<br>Narkotik köpeği 'Lisa' yardımıyla yapılan aramada, karton koli içerisinde kırmızı reçeteye tabi bin adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. ve B.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-04-29 11:00:21<br>

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