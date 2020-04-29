Erciş Belediyesini arayarak kuzusu için biberon istedi

<br>Barbaros KUL/ERİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde yaşayan Hanifi Arlı, annesinin kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarı çıkmadığını belirterek, Vefa Destek Grubu'ndan kuzusunu beslemek için biberon istedi. Zabıta ekipleri tarafından alınan biberon, Arlı'nın evine teslim edildi.<br>İlçenin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Arlı, 5 gün önce dünyaya gelen ve annesinin sütü olmadığı için beslenemeyen kuzusu için Erciş Belediyesi yetkililerini arayarak, yardım istedi. Annesinin koronik hastalığının bulunduğunu bu yüzden evden dışarı çıkamadığını belirten Arlı, Vefa Destek ekiplerinden biberon getirmelerini talep etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla alınan biberon, merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'ne götürülerek, Arlı'ya teslim edildi. <br>Annesinden beslenemediği için eve alınan ve ailenin adeta maskotu haline gelen 5 günlük kuzuyu zabıta ekiplerinin getirdiği biberonla besleyen Arlı, yetkililere teşekkür etti. Zabıta personeli Şahin Çolak ise koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların her türlü sıkıntısını gidermeye çalıştıklarını, tek isteklerinin de vatandaşların evlerinde kalmaları olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-04-29 11:10:11<br>

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