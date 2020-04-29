Van'da, 2 araç ile evde 18 bin paket kaçak sigara bulundu

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmadan kaçan 2 sürücünün aracında ve evde yapılan aramalarda, toplam 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. <br>Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran üzerinden sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran'ın Yaykılıç Mahallesi yolunda kontrol noktası oluşturdu. Jandarma kontrol noktasını görerek, hızını artırıp, kaçmaya çalışan 2 sürücü, durduruldu. Araçlarda ve sürücülerin adresini verdiği evde yapılan aramalar sonucu toplam 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-04-29 11:28:47<br>
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