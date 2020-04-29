Başkan Süer: “TOBB nefes kredisi başvuruları başladı”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, TOBB üyesi işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdamlarını devam ettirebilmeleri için sağlanan “2020 Nefes Kredisi” başvurularının başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin Denizbank Genel Müdürü Ahmet Kurtoğlu ile görüşüp Van Şube yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Süer, “İçinde bulunulan süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda üç kez gerçekleştirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’nin bu dönem ‘2020 Nefes Kredisi’ adıyla tekrarlanmasına karar verilmiştir. Üyelerimiz, bankanın ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir. Denizbank, TOBB ve Kredi Garanti Fonu desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullandırıp, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. Kredinin azami limiti 3 milyon TL ve altında cirosu olan firmalar için 50 bin TL, 3 milyon ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan firmalar içinse 100 bin TL’dir. 2020 Nefes Kredisi’ne başvurular 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlamış olup, üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için bir an evvel başvuruda bulunmaları faydalarına olacaktır. 'TOBB Nefes Kredisi’ projesinin KOBİ’ler ve özel sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, süreçte katkılarıyla her zaman yanımızda olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde bankanın emekçilerine de üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. 2020 Nefes Kredisi’nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üyelerimiz, borsamızın vantb@tobb.org.tr eposta adresi üzerinden başvuru yapabilir ya da 0432 2154530 nolu irtibat telefonumuzdan ulaşabilirler” dedi.

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