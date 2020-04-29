Başkan Ensari’den esnaf ziyareti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, korona virüs tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Ensari, “İlçemizde zaman zaman esnafımızı, çarşı merkezimizdeki vatandaşımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı esnafımızla daha çok bir araya gelebilme imkanımız oldu. Çarşı merkezinde karşılaştığımız vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunlar oluyor, bu sorun ve talepleri değerlendirerek halkımıza yakışabilecek en güzel hizmeti yapabilme gayretindeyiz. Esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyararak maske dağıtımını da gerçekleştirdik. Tek bir amacımız vardır, o da halkımıza hizmetlerin en güzelini götürebilmektir” dedi.

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