Van'da lale devri

<br>VAN, (DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi'nin park, bahçe ve caddelere ektiği laleler, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.<br>Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl kasım ayından itibaren şehrin çeşitli noktalarına ekilen yüz binlerce lale, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yaklaşık 300 bin lale, sümbül ve nergis soğanı, kentin cadde ve parklarını renklendirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, kenti güzelleştirmek için yaptıkları peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dikilen lalelerin açmasıyla birlikte şehir merkezimiz, ana cadde ve parklarımız adeta çiçek bahçesine dönüştü. Yine havaların ısınmasıyla birlikte ilimiz genelindeki budama çalışmaları ve fidan dikimi gibi çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarla kentimizi daha yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-04-29 15:24:39<br>

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